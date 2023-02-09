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رقمٌ "صادم ومروع"... حصيلة ضحايا زلزال شرق المتوسط!

9
FEBRUARY
2023
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تجاوزت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الأربعاء الـ15 ألف قتيل، بينما كان رجال الإنقاذ يسابقون الزمن لانتشال ناجين محاصرين تحت الأنقاض في ظل طقس بالغ البرودة.

وقال مسؤولون إن 12,391 شخصا لقوا مصرعهم في تركيا و3،508 في سوريا جراء الزلزال الذي ضرب في وقت مبكر الاثنين وبلغت قوته 7,8 درجات، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للقتلى الى 15,899.

وأقر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوجود مشكلات في استجابة حكومته في البداية لكارثة الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد، فيما تصاعد الغضب بين السكان المحليين بشأن ما يرون أنه بطء من جانب الحكومة في جهود الإنقاذ والإغاثة. 

وقال أردوغان، خلال زيارة لمنطقة الزلزال إن العمليات تمضي الآن بشكل طبيعي وتعهد بتوفير مأوى لكافة المتضررين.

وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن حجم الخسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا "صادم ومروع حقا".

وذكر أن الولايات المتحدة نشرت أكثر من 150 من عناصر البحث والإنقاذ في تركيا، وأن واشنطن ستكون لديها المزيد لتعلنه في الأيام المقبلة حول الكيفية التي ستواصل بها دعم الشعبين التركي والسوري خلال مرحلة التعافي من الدمار.

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