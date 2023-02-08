انزلاق صخرة عملاقة على أحد المنازل الفلسطينية بسبب زلزال تركيا

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انزلقت إحدى الصخور الكبيرة، باتجاه أحد المنازل الفلسطينية، في قرية الجاروشية، شمال طولكرم، إثر الهزة الأرضية التي ضربت مناطق شمال فلسطين، ليلة أمس.

حيث ضرب ليلة أمس هزة أرضية بقوة 4.4 درجات، مناطق شمال الضفة الغربية، واعتبرها بعض الخبراء الجيولوجيون، نتيجة ارتدادية، للهزة الأرضية التي ضربت شمال سوريا، وتركيا.

ووقع مركز الهزة في المنطقة الواقعة بين مدينتي طوباس، وطولكرم، شمالي الضفة الغربية، في المنطقة المعروفة جيولوجيا، بصدع "الفارعة-الكرمل"، ووصلت تردداتها إلى مدينة القدس.

ولم يسجل وقوع إصابات أو ضحايا.