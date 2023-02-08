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إسرائيل تطلق الأشباح على حدود مصر

8
FEBRUARY
2023
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كشفت وحدة الأشباح العسكرية الإسرائيلية متعددة المهام والأبعاد، عن طبيعة عملها لأول مرة بعد موافقة الجهات الرقابية العسكرية الإسرائيلية على النشر بوسائل الإعلام العبرية.
 
وقال موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي إن الوحدة التي كانت تعمل حتى عام مضى في مهمات محددة وسرية ولم يتم الكشف عنها من جانب الجيش الإسرائيلي، باتت الآن في ذروة نشاطها العملياتي، ويخطط الجيش الإسرائيلي لـ "تصدير" قدرات الوحدة ، وإنشاء فرق قتالية آلية باستخدام طائرات بدون طيار متقدمة تكشف نوايا العدو الهجومية.
 
وقدم قادة الوحدة متعددة الأبعاد، والمعروفة أيضًا باسم "الوحدة الشبح"، لقائد سلاح المشاة الإسرائيلي اللواء تامير يداي ، بيانات نشاطها التشغيلي لعام 2022 ، والتي تفيد بأن هناك زيادة في نطاق بأكثر من 100% في جميع القطاعات التي تعمل بها على حدود سوريا ولبنان والأردن وقطاع غزة وأراضي الضفة الغربية، كاشفين عن عمل الوحدة على حدود مصر أيضا.
 
ووفقا للإعلام الإسرائيلي فقد انشغل جنود الوحدة منذ يوم تأسيسها في تطوير أكثر القدرات تطوراً لدى الجيش الإسرائيلي في كشف العدو ومهاجمته في مناورات برية، إلى جانب الصناعات الدفاعية وقسم البحث والتطوير.
 
وبحسب مسؤولين عسكريين فقد كانت هناك زيادة في القدرات التشغيلية التي قدمتها الوحدة أيضًا في تغطية ظروف التضاريس الواسعة ، على سبيل المثال على الحدود المصرية ، واكتشاف الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها ، وكذلك في القطاعات الأخرى.
 
ووفق لموقع "والا" فقد تم إحراز تقدم كبير في مسح المباني بحثًا عن مسلحين من المقاومة الفلسطينية أو من مسلحين لعصابات إجرامية في فترات زمنية قصيرة جدًا باستخدام وسائل سرية في الحرب،مضيفا أن مهام الوحدة لم يتوقف فقط على تحديد مواقع العدو، ولكن الهجوم عليه أيضا.
 
وأوضح الموقع الإسرائيلي أنه تجري النقاشات حالياً حول تسويق القدرات المتقدمة للوحدة متعددة الأبعاد ودمجها في خطة الجيش الإسرائيلي متعددة السنوات للسنوات القادمة.
وقال مصدر عسكري إسرائيلي: "الفكرة هي إنشاء فريق قتال آلي باستخدام طائرات بدون طيار سريعة وذكية ودقيقة للغاية ، قريبة من رأس أي قوة مناورة على الأرض من شأنها جمع المعلومات الاستخبارية باستخدام الطائرات بدون طيار ومهاجمة العدو".
 
وحول تفاصيل عمل الوحدة قال مسؤول عسكري مطلع على الأمر، "نعتقد أن الوقت قد حان ليس فقط لإرسالهم إلى النشاط التشغيلي في مختلف القطاعات والحصول على منتجات غير عادية، انظروا ماذا يحدث في عزفات أدوم، نريد تصدير قدراتهم إلى المزيد من الوحدات ، للتمتع بهذه الثروة التشغيلية. تتطلب قدرات التعرض للهجوم استخبارات عسكرية متطورة وعملية تدريب طويلة ومهارة عالية ، لكن هذا سيعطي أدوات فريدة للغاية لقائد السرية وقائد الكتيبة في تحديد مكان العدو وتدميره. هذا هو الجيل القادم ".
 
وأوضح المسؤولون العسكريون أن هناك نية في المستقبل للجمع بين أسراب من الطائرات بدون طيار ، ولكل منها مهمتها الخاصة ، ولكن جنبًا إلى جنب مع تشكيل قوة تعرض للهجوم ستكون صعبة على القوة التابعة لحماس أو قوة رضوان التابعة لحزب الله. للاختباء منها.
 
في غضون ذلك ، ستنضم هذه القدرات إلى "فرق العاصفة '' وهو الفريق الذي يحدد موقع العدو في الميدان ويقيم اتصالًا بطائرة مقاتلة ويؤكد أنها هدف إيجابي للهجوم ، ويوجه الطيار بدقة لإسقاطه بشكل دقيق.
روسيا اليوم
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