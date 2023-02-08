اجتماع بحريني-قطري لوضع آليات إطلاق مسار المباحثات الثنائية

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عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة السعودية الرياض، الثلاثاء، اجتماع بين وفدين من البحرين وقطر برئاسة وزيري خارجية كل من البلدين؛ البحريني عبداللطيف الزياني، والقطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الاجتماع تناول وضع الآليات والإجراءات اللازمة لإطلاق مسار المباحثات على مستوى اللجان الثنائية وفقاً لما تضمنه بيان العلا الصادر عن قمة العلا بالمملكة العربية السعودية الصادر في الخامس من يناير 2021م، لإنهاء الملفات الخاصة المعلقة بينهما.

كما أكد الجانبان على أهمية العمل والتعاون بين البلدين الشقيقين بما يعزز العلاقات الأخوية ويحقق تطلعات شعبيهما في الأمن والاستقرار والتنمية، ويدعم مسيرة العمل المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.