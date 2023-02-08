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9500 قتيل في زلزال تركيا وسوريا... و"الصحة العالمية" تتوقع الأسوء!

8
FEBRUARY
2023
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فيما يحصد عداد الموت المزيد من الضحايا في تركيا وسوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين فجر الاثنين الماضي، ارتفعت حصيلة القتلى إلى أكثر من 9500، اليوم الأربعاء، فيما بلغ عدد المصابين 37011.

وفي أحدث حصيلة للضحايا، أعلن مسؤولون وعاملون طبيون أن 6957 شخصاً قضوا في تركيا و2547 في سوريا، ما يرفع حصيلة القتلى الإجمالية إلى 9504، فيما لا يزال عناصر الإنقاذ يحاولون العثور على ناجين عالقين تحت الأنقاض.

وأعلنت إدارة الكوارث التركية نصب 50,818 خيمة لإيواء الأسر في مناطق الزلزال، بينما عملت طائرات الجيش التركي على نقل عدد من المصابين في أضنة وملاطية إلى مدينة إسطنبول.

وفي شمال غربي سوريا، ارتفعت أصوات العديد من المنظمات المحلية مؤخراً مطالبة بالمساعدة، لاسيما في غياب أي آليات كبيرة ووسائل تقنية حديثة للمساعدة في البحث عن ناجين.

وفي السياق، أفادت مصادر للعربية/الحدث بنقص شديد في المستلزمات الطبية ومراكز الإيواء في حلب.

كما أكدت أن "عائلات كثيرة لا تزال عالقة تحت الركام في تلك المدينة".

إلى ذلك، أشار مراسل العربية/الحدث إلى أن "أي مساعدات إغاثية لم تصل حتى الآن إلى الشمال السوري".

فيما تستمر جهود الإنقاذ في كل من البلدين بحثا عن ناجين تحت الأنقاض على الرغم من تراجع الأمل كلما تقدم الوقت في العثور على أحياء.

يشار إلى أن "الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا، فجر الاثنين، بلغ قوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، مدمّراً آلاف المباني، ومخلفاً آلاف الجرحى والمشردين والقتلى".

فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية "أنها تتوقع الأسوأ، وتخشى أن تكون "الحصيلة أعلى بثماني مرات من الأرقام الأولى" المنشورة".

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