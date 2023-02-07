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ملك البحرين يعزي الرئيس السوري في ضحايا الزلزال

7
FEBRUARY
2023
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أجرى عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مساء يوم الاثنين، اتصالا مع الرئيس السوري، بشار الأسد، حيث قدم خالص التعازي والمواساة لرئاسة سوريا وشعبها وذوي الضحايا.
ودعا الملك حمد بن عيسى آل خليفة "أن يتغمد الضحايا  بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية".
 
 وأكد ملك البحرين، خلال الاتصال تضامن مملكة البحرين ووقوفها الى جانب سوريا وشعبها في هذه الظروف الصعبة وتقديم كل دعم ممكن  للمساعدة في التخفيف من آثار هذا الزلزال وتجاوز هذه الكارثة الطبيعية.
 
 ومن جانبه، عبر الرئيس السوري عن شكره وتقديره لملك البحرين لما عبر عنه من "مشاعر أخوية طيبة ونبيلة، راجياً الله تعالى أن يحفظ البحرين وشعبها من كل سوء ومكروه".
 
وضرب زلزالان قويان، في تركيا وسوريا، يوم الاثنين، حيث بلغت شدة الأول 7.8 درجات، والثاني 7.5 درجات، فيما وصلت حصيلة الضحايا في البلدين إلى آلاف القتلى والجرحى.
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