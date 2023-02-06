الأردن.. انتشار جديد للحمى القلاعية وإغلاق أسواق المواشي 14 يوما

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أعلنت وزارة الزراعة الأردنية اليوم الأحد، عن إغلاق أسواق المواشي في المحافظات لمدة 14 يوما بعد رصد إصابات جديدة لفيروس الحمى القلاعية في الأبقار.

وفي السياق ذاته، ذكر رئيس الجمعية التعاونية لمربي الأبقار، علي غباين، أن 90% من رؤوس الأبقار والعجول في مزارع الظليل والحلابات مصابة بالحمى القلاعية.

وأكدت الزراعة السعودية أنها تتواصل مع الشركات المصنّعة للّقاحات البيطرية من أجل توفير اللقاح الذي يغطي العترة الجديدة لهذا الفيروس.

وذكر الناطق باسم الوزارة، لورنس المجالي، أن الجهات الزراعية في المملكة، صرّحت عن عملها على توزيع وتحصين 4 ملايين رأس من الأغنام والأبقار ضمن حملة التحصين الوطنية لمرض الحمى القلاعية، مبيّنة أن المطعوم السابق "أثبت نجاحه."

وقال المجالي، في بيان صادر عن وزارة الزراعة، إنّ أغلب الحالات التي سجلت في الظليل هي من "المتحور الجديد" التي عملت الوزارة حاليا على توفير المطعوم الخاص به وتسجيله والسماح للقطاع الخاص باستيراده.

وفي السّياق ذاته، كشف رئيس الجمعية التعاونية لمربي الأبقار، علي غباين عن نفوق 150 رأسا من البقر والعجول في منطقة الظليل بسبب الحمى القلاعية.

وأضاف:"لا زلنا وسط انتشار الفيروس بالتالي نحن لدينا إحصاءات نعمل عليها، لكن الإحصاءات الأولية الخسائر تقدر بعشرات ملايين الدينار."

أما فيما يتعلق بمادة الحليب، لفت غباين إلى أن "الأبقار المصابة أصلا لا تعطي بالتالي الحليب الآمن بنسبة 100% للإنسان".