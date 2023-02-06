وفاة لاعب الأنصار السابق في الزلزال المدمّر!

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توفي اللاعب الدولي السوري السابق نادر جوخدار عن 45 عاماً إثر انهيار البناء الذي يسكنه في مدينة جبلة الساحلية، نتيجة الزلزال القوي الذي ضرب البلاد فجر الإثنين، حسب ما أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم.



وكتب الاتحاد السوري في حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "الاتحاد العربي السوري لكرة القدم يتقدم بأحر العزاء لأسرة نجم منتخب سوريا الأسبق نادر جوخدار ولعائلات ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد فجر الإثنين، ويتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين".



وشغل جوخدار مركز الهجوم مع نادي الوثبة ثم احترف مع الفيصلي والوحدات الأردنيين حتى انتهاء مسيرته في 2008.

كما دافع عن ألوان منتخب سوريا بين 1995 و1997 وشارك معه في كأس آسيا 1996، ودرّب نادي السلام زغرتا اللبناني العام الماضي.



ونعت إدارة نادي الوثبة لاعبها السابق الذي حمل ألوانها في فترتين "تنعي إليكم فقيد نادينا والرياضة السورية لاعبنا الدولي السابق نادر جوخدار وولده تاج الدين اللذين وفاتهم المنية فجر اليوم على إثر الزلزال الذي ضرب بلدنا وتتقدم بأحر العزاء من أسرة الفقيدين".



يذكر أن جوخدار كان لاعبا في صفوف فريق نادي الأنصار اللبناني.