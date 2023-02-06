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الزلزال المدمّر ينهي حياة شقيقة رئيس الوزراء السوري!

6
FEBRUARY
2023
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أفادت وسائل إعلام سورية بأن شقيقة رئيس مجلس الوزراء السوري حسين عرنوس و11 إبنا وحفيدا لقوا حتفهم جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا صباح الاثنين.

وقالت أن الزلزال تسبب بانهيار بناية في مدينة حماة، أسفر عن وفاة شقيقة رئيس الوزراء السوري، فيما لا يزال 11 إبنا وحفيدا تحت الأنقاض.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 248 وفاة و 700 إصابة في محافظات حلب، اللاذقية، حماه، طرطوس .

وصرحت وسائل الإعلام الرسمية بوقوع ضحايا ودمار كبيرين في مناطق متفرقة في سوريا جراء الزلزال القوي الذي ضرب جنوبي تركيا ومنطقة شرق المتوسط.

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