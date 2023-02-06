انفجارات وحريق بخط أنابيب غاز في هاتاي التركية جراء الزلزال

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وقعت انفجارات وحريق في قسمين من خط أنابيب للغاز في مدينة هاتاي التركية، جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا.

وذكرت وكالة إخلاص التركية للأنباء أن السلطات التركية قررت تعليق توريد الغاز إلى عدد من المناطق الواقعة بالقرب من بؤر الهزات الأرضية.

وقبل ذلك أفادت شركة الطاقة التركية “بوتاش” بأن الزلزال المدمر لم يؤثر على تشغيل خطوط أنابيب النفط في البلاد. وأشارت إلى أنه تقرر تعليق إمدادات الغاز إلى عدد من المناطق القريبة من مركز الزلزال كإجراء احترازي.

وبحلول الساعة 04:17 بالتوقيت التركي المحلي وقع زلزال بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر في محافظة “قهرمان مرعش” بتركيا وأدى إلى دمار في عدد من المدن، كما أصاب الزلزال عدة مناطق سورية، كما شعر سكان العاصمة اللبنانية بيروت بالزلزال.

وبلغت حصيلة الوفيات والإصابات جراء الزلزال حتى الآن، مصرع 284 شخصا وإصابة 2323 آخرين في 7 محافظات تركية، وفقا لما أعلنته السلطات التركية، فيما أفادت السلطات السورية بوفاة 237 شخصا وإصابة 639.