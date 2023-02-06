فنان يروي لحظات صعبة عاشها جراء الهزة الأرضية

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كشف الفنان المصري حسني شتا، عن تفاصيل اللحظات التي عاشها جراء الهزة الأرضية القوية في لبنان الناتجة عن زلزال قوي ضرب تركيا.

وكتب شتا في تغريدة عبر "تويتر": "قمت من النوم افتكرت اني دايخ وانا قاعد في الفندق اكتشفت بعد ثواني ان الفندق بيتهز جامد واللبس في الدولاب بيتهز جامد والتليفون والاجهزه بتتحرك طلعت البلكونه لقيت المبني بيتمرجح يمين وشمال استشهدت وطلعت وكلمت صحبي كان نايم صحيته وجريت علي الاسانسير ونزلت لقيت الناس وقفه تحت".

وأضاف: "وواقفين في الشارع حالا ..ربنا يستر ..الكلام ده في لبنان".

وضرب زلزال بقوة 7,8 درجات، فجر اليوم الاثنين جنوب تركيا قرب مدينة غازي عنتاب (جنوب شرق) وفق المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي.

وقد شعر بارتداداته القوية الناس في لبنان وسوريا وقبرص.