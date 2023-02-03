صويلو لسفير واشنطن: “ارفع يديك القذرتين” عن تركيا!

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دعا وزير الداخلية التركي سليمان صويلو السفير الأميركي في أنقرة إلى “رفع الأيدي القذرة” عن البلاد، متهما إياهه بمحاولة “إثارة” تركيا.

وأضاف صويلو، بحسب “haberturk”: ان كل سفير أميركي يأتي إلى تركيا يحاول إيذاءها، قائلا: “أقول للسفير الأميركي من هنا، أعرف الصحفيين الذين تملي عليهم، ارفع يديك القذرتين عن تركيا، أقول ذلك بوضوح شديد.. ارفع يديك القذرة عن تركيا. أعرف بوضوح ما فعلتموه، وما الخطوات التي اتخذتموها، وكيف تريدون إرباك تركيا. أرفع يديك القذرة، وأزيل تلك الأقنعة المبتسمة.. كل شيء واضح”.

وتابع قائلا: “كل سفير أميركي يسأل كيف يمكنني إيذاء تركيا. لقد كانت هذه واحدة من أكبر مصائب تركيا لسنوات عديدة. إنه يجمع السفراء الآخرين ويحاول تقديم المشورة لهم. يفعلون الشيء نفسه في أوروبا، السفارة الأميركية تدير أوروبا”.