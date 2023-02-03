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كوهين: "السلام مقابل السلام" أساس الاتفاقية مع السودان

3
FEBRUARY
2023
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أكد وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، الخميس، أن الاتفاقية المقبلة مع السودان، ستقوم على مبدأ "السلام مقابل السلام".
 
وقال كوهين في مؤتمر صحفي بعد زيارة "تاريخية" إلى السودان، أن اتفاقية السلام مع السودان "سيتم توقيعها بعد نقل السلطة إلى حكومة مدنية".
 
وأضاف المسؤول الإسرائيلي: "اتفاقية السلام ستفتح الباب أمام السودان لإقامة علاقات قوية مع الولايات المتحدة".
 
زيارة تاريخية
 
خلال زيارته التي استمرت يوما واحدا إلى الخرطوم، التقى كوهين عددا من الشخصيات السياسية السودانية، من بينهم رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية السودانية (سونا).
 
وقالت الخارجية السودانية في بيان نشر بعد مغادرة كوهين البلاد، إنه تم الاتفاق على المضي قدما نحو تطبيع العلاقات بين البلدين.
 
وأضاف البيان أن "المحادثات تهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف القطاعات بما فيها الأمني والعسكري".
 
الخارجية الإسرائيلية من جانبها قالت في بيان، إن الزيارة تهدف إلى "توقيع اتفاق سلام مع السودان في وقت لاحق من هذا العام".
 
وفيما يلي أبرز ما جاء في البيان الإسرائيلي:
 
خلال الزيارة التي تمت بموافقة الولايات المتحدة، وضع الطرفان اللمسات الأخيرة على نص الاتفاق، ومن المتوقع أن يتم حفل التوقيع بعد نقل السلطة في السودان إلى حكومة مدنية سيتم تشكيلها كجزء من عملية الانتقال الجارية في البلاد.
 
رافق كوهين في رحلة الخرطوم مدير عام وزارة الخارجية رونين ليفي، ونائب مدير عام وزارة الخارجية رئيس قسم إفريقيا شارون بار لي، ورئيس وكالة ماشاف إسرائيل للتعاون الإنمائي الدولي في وزارة الخارجية إينات شلين، والمستشار القانوني لوزارة الخارجية تال بيكر.
 
خلال المناقشات تحدث كوهين عن رغبة إسرائيل في المساعدة في جهود التنمية في السودان لصالح الشعب السوداني، في مجموعة متنوعة من المجالات المدنية، بما في ذلك الأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية والزراعة وغيرها.
 
قدم وزير الخارجية لمضيفيه برنامج مساعدات للسودان، الذي سيركز على المشاريع وبناء القدرات في مجالات المساعدات الإنسانية وتنقية المياه والطب العام.
 
تصريحات كوهين
 
زيارة السودان ترسي الأسس لاتفاق سلام تاريخي مع دولة عربية وإسلامية استراتيجية، واتفاقية السلام بين إسرائيل والسودان ستعزز الاستقرار الإقليمي وتسهم في الأمن القومي لدولة إسرائيل.
 
توقيع اتفاقية السلام سيكون بمثابة فرصة لإقامة علاقات مع دول أخرى في إفريقيا، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات القائمة مع الدول الإفريقية.
علاقة الدول الإفريقية بإسرائيل مصلحة مشتركة لنا ولبلدان القارة. كانت إسرائيل لسنوات عديدة شريكا مهما في عمليات التنمية في هذه البلدان وفي التعامل مع عواقب تغير المناخ والتحديات الاقتصادية في إفريقيا.
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