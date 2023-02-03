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بايدن: صداقة وثيقة ودائمة تجمع الولايات المتحدة والأردن

3
FEBRUARY
2023
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أكد الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس دعمه لـ"الوضع الراهن" القانوني في الحرم القدسي خلال استضافته العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض.
 
وقال بيان صادر عن البيت الأبيض إن بايدن أعاد التأكيد خلال مأدبة غداء خاصة مع العاهل الأردني وولي العهد الأمير الحسين على "طبيعة الصداقة الوثيقة والدائمة بين الولايات المتحدة والأردن".
 
وبالإشارة الى التوتر المتصاعد حول الحرم القدسي، أعاد بايدن التأكيد على "الضرورة الملحة للحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة بالقدس".
 
 أبرز ما جاء في البيان:
 
أقرّ بايدن بدور المملكة الأردنية "الحاسم كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس".
 
فيما يتعلق بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، جدد بايدن التأكيد على الموقف الأميركي "الداعم بقوة لحل الدولتين".
 
شكر الملك عبد الله على "شراكته الوثيقة والدور الذي يلعبه هو والأردن لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط".
 
أكد الرئيس التزام الولايات المتحدة الراسخ بأمن الأردن وازدهاره الاقتصادي، خلال هذه الفترة من التحديات الإقليمية والعالمية.
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