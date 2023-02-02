بعد اعتراض صاروخ.. ضربات جوية إسرائيلية على غزة

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قال شهود إن إسرائيل شنت ضربات جوية على غزة اليوم الخميس، وذلك بعد ساعات من إعلان الجيش أنه اعترض صاروخا أطلق من القطاع.

وأفاد الجيش الإسرائيلي بأنه قصف غزة بينما سُمع دوي صفارات الإنذار للتحذير من الصواريخ مجددا في مناطق إسرائيلية حول القطاع.

وكان مسلح فلسطيني قد قام الأسبوع الماضي بقتل سبعة أشخاص قرب كنيس في القدس، مما رفع عدد الإسرائيليين الذين قتلوا في هجمات شنها فلسطينيون منذ عام 2022 إلى 33.

وشهد يناير وحده مقتل 35 فلسطينيا في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، في أكثر الشهور دموية منذ عام 2015، بينما يقول المسؤولون إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الممتلكات الفلسطينية ازدادت أيضا.

وعلقت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد أكبر مداهمة تشنها القوات الإسرائيلية منذ سنوات، إذ توغلت القوات في عمق مخيم اللاجئين في مدينة جنين مما تسبب في اشتباك مسلح قُتل فيه عشرة فلسطينيين.

وأكدت الخارجية الأميركية، اليوم الخميس، مواصلة واشنطن رفض أي خطوات أحادية تساهم في تصعيد الوضع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وتقويض مبدأ حل الدولتين.

وذكرت الخارجية الأميركية في بيان: "كان الرئيس واضحا عندما قال إن الحل الوحيد لأزمة الشرق الأوسط وإحلال السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هو حل الدولتين، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد على ذلك خلال زيارته المنطقة".

وأضافت: "نركز حاليا على خفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين".