جريمة مروعة تهز ليبيا.. قتل أفراد عائلته الخمسة حرقا

A + A -

هزت جريمة مروعة الشارع الليبي، الثلاثاء، حيث أقدم شاب على قتل أفراد عائلته الخمسة حرقا.

وبحسب وزارة الداخلية الليبية، سكب الشاب البنزين بمحيط المنزل الواقع في مدينة غريان وأضرم فيه النار أثناء نوم العائلة المكونة من 5 أفراد، ما أدى إلى مقتلهم.

وقالت الوزارة إن الشرطة تمكنت من الوصول إلى المتهم الرئيسي وهو الابن البكر للعائلة وأحد الناجين من الحريق وإلقاء القبض عليه.

وكشفت الوزارة أن الجاني اعترف بتعمده مع سبق الإصرار والترصد، بقتل والديه وأخيه وأخواته بمنزلهم عقب انتظارهم حتى نومهم.

وقال الجاني في اعترافاته إنه قام بإحضار وعاء سعته 7 لتر به بنزين، وقام بسكب السائل في أنحاء المنزل ثم قام بإضرام النار بالمنزل لتضليل العدالة.

وأشارت الداخلية إلى أن المتهم أكد أن سبب ارتكابه لهذه الواقعة هو سوء معاملة أفراد أسرته له بممارسة ضغوط عليه.

وأكدت أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالته إلى النيابة العامة.