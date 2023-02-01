قاتلة المبتعث السعودي تمثل أمام المحكمة

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ينتظر أن تمثل المتهمة بقتل المبتعث السعودي وليد الغريبي، أمام المحكمة في مدينة فيلادلفيا الأمريكية في منتصف شهر فبراير الحالي بعد أن انتهت الشرطة من التحقيقات كافة.

قاتلة المبتعث السعودي تمثل أمام المحكمةتفاصيل جديدة عن مقتل الطالب السعودي في الولايات المتحدة

ورفضت محكمة فيلادلفيا الإفراج المؤقت عن المتهمة الأمريكية نيكول ماري روجرز (19 عاما بكفالة مالية، وطالبت باستمرار احتجازها لدى الشرطة.

وكانت جريمة مقتل الغريبي، قد وقعت يوم الاثنين 23 يناير الماضي، داخل منزل في المبنى رقم 300 في شارع هانسبيري في جيرمانتاون في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا على يد أمريكية قامت بطعنه مرات عدة بعد أن استدرجته لمساعدتها وسرقت هاتفه وبعض المحتويات الثمينة قبل أن تفر هاربة من موقع الجريمة.