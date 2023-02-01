نتنياهو "مستعد" لنهج جديد للسلام مع الفلسطينيين!

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أطل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، في مقابلة مع قناة "سي أن أن"، متحدثا عن نهج جديد للسلام مع الفلسطينيين، وعن خطة استراتيجية لتقديم الدعم لأوكرانيا.



ففي الشأن العربي صرح نتانياهو لـ"سي أن أن" أنه "اختار نهجا مختلفا للحل مع الفلسطينيين".



ووضّح أنه "عندما ينتهي الصراع العربي الإسرائيلي بشكل فعال، فسوف نعود إلى الفلسطينيين ونقوم بسلام عملي معهم".

وعندما سُئل عن الامتياز الذي ستمنحه إسرائيل للأراضي الفلسطينية، أكد نتانياهو "استعداده لأن يكون لديهم كل السلطات التي يحتاجونها لحكم أنفسهم. لكن إسرائيل يجب أن تتحمل المسؤولية الأمنية".



وعن إيران، قال نتانياهو: "أنه لا ينفع توقيع اتفاقيات مع نظام يسعى لامتلاك أسلحة نووية".



واعتبر، أنه "لردع الأنظمة التي تسعى لامتلاك أسلحة نووية يجب "فرض عقوبات اقتصادية، وتهديدها عسكريا".



وقال نتانياهو، إنه "يدرس إرسال مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا، لكنه أمبدى أيضا استعداده للعب دور الوسيط في النزاع، بعد دعوات أميركية لمزيد من المشاركة النشطة".



ولم يقدم نتانياهو أي تعهدات جازمة لأوكرانيا، خصوصا وأن بلاده حافظت على علاقاتها مع روسيا التي تسيطر على أجواء سوريا المجاورة وتغض الطرف عن الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مواقع هناك تابعة لإيران.



وعندما سأل نتانياهو خلال المقابلة إذا كان بإمكان إسرائيل تقديم المساعدة لأوكرانيا في مجالات مثل القبة الحديدية التي تحمي إسرائيل من الهجمات الجوية، أجاب "أنا بالتأكيد أدرس هذا الأمر".



وشدد نتانياهو على، أن "الولايات المتحدة نقلت مخزونا من ذخيرة المدفعية المخصصة لإسرائيل إلى أوكرانيا، مقارنا بين هذا الجهد والعمليات التي تشنها بلاده ضد إيران".



وقال: إن الولايات المتحدة أخذت جزءا كبيرا من الذخائر المخصصة لاسرائيل ومررتها إلى أوكرانيا.



وتابع، "وبصراحة فأن إسرائيل أيضا تتصرف بطرق لن أفصلها هنا ضد مصانع الأسلحة الإيرانية التي تستخدم ضد أوكرانيا".



واتهم مسؤولون أوكرانيون وغربيون إيران ببيع طائرات مسيرة منخفضة التكلفة إلى روسيا لاستخدامها في غزو أوكرانيا، رغم نفي طهران ذلك.



وأضاف نتانياهو أنه "طلب منه التوسط بشكل غير رسمي في النزاع بعد غزو روسيا لأوكرانيا في شباط، لكنه لم يتابع ذلك لأنه كان حينها في صفوف المعارضة".



ولفت إلى أنه "مستعد للعب دور الوسيط في حال طلب منه الطرفان ذلك إضافة إلى الولايات المتحدة.



وقال: "لدي خبرة كافية لأعرف أنه يجب أن يكون هناك وقت مناسب وظروف مناسبة. وفي حال ظهرت سأفكر في ذلك بالتأكيد".



وتأتي هذه التصريحات غداة زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى القدس حيث دعا إلى الهدوء في أعقاب تصاعد العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين.



كما حض إسرائيل على زيادة دعمها لأوكرانيا. وباستخدام لغة مألوفة لدى الإسرائيليين، قال بلينكن إن أوكرانيا بحاجة إلى المساعدة "لأنها تدافع بشجاعة عن شعبها وعن حقها في الوجود".

وأبلغ وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بلينكن أنه سيزور أوكرانيا لإعادة فتح سفارة بلاده، وهي أول زيارة من نوعها منذ الحرب، حسب فرانس برس.



وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت قد زار بشكل مفاجئ موسكو في آذار للتوسط مع بوتين.



ونقل بينيت أيضا رسائل من بوتين إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لكنه لم ينجح في ترتيب مفاوضات مباشرة بين الطرفين، حسب فرانس برس.