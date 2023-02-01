المغرب.. توقيف سارق بالوعات الصرف الصحي

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تمكنت الشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة زايو في المغرب من توقيف شخص امتهن سرقة بالوعات قنوات الصرف الصحي بتجزئة العمران.

وجاء توقيف المعني بالأمر بعد شكايات من طرف مواطنين حول توالي سرقة بالوعات الصرف الصحي، ما جعل العناصر الأمنية تتفاعل بشكل إيجابي وتفتح تحقيقا في الموضوع.

وتبين أن الموقوف من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة، وقد وضع تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة في انتظار مواجهته بالمنسوب إليه.

يذكر أنه لم تمض سوى أيام على نشر "هسبريس" خبر تعرض مجموعة من بالوعات قنوات الصرف الصحي بأحياء بمدينة زايو للسرقة من طرف لصوص مجهولين، من المرجح أنهم يقومون ببيعها لتجار.