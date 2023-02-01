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8 صواريخ تستهدف قاعدة زليكان التركية شمالي العراق

1
FEBRUARY
2023
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ذكر إعلام عراقي أن "ثمانية صواريخ استهدفت قاعدة زليكان العسكرية التي تستضيف قوات تركية".

وأفاد جهاز مكافحة إرهاب إقليم كردستان في بيان، أن "8 صواريخ وجهت الساعة 7:45 من صباح اليوم الأربعاء إلى معسكر زيلكان بناحية بعشيقة والتي تضم القوات التركية".

وأضاف البيان، أنه "بحسب المعلومات الأولية سقط اثنين من الصواريخ داخل المعسكر، في حين سقطت الصواريخ الأخرى في أطرافه، دون أن تسفر عن خسائر بشرية". 

وبحسب صحيفة "روداو"، تبنى "لواء أحرار العراق" العملية، مشيراً في بيان إلى أن "الوحدة الصاروخية للمقاومة الاسلامية" استهدفت المعسكر بـ "20 صاروخاً نوع غراد في تمام الساعة 7:36 دقيقة" من صباح اليوم.

وأضاف، أن "عملياته مستمرة وفي تطور مستمر ولن تتوقف إلا بانسحاب المحتل بشكل فوري وكامل".

وحذر من، أنه "في حال أصر الاحتلال على البقاء فإن عملياتنا ستتوسع وتطال المواقع العسكرية داخل الأراضي التركية".

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