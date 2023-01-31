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الكويت.. حكم الإعدام لعسكري قتل صديقه خنقا وضربا

31
JANUARY
2023
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أيدت محكمة الاستئناف في الكويت، حكم محكمة الجنايات القاضي بالإعدام شنقا لعسكري في وزارة الداخلية بعد قتله صديقه خنقا وضربا.
 
وحسب الوسائل الإعلامية الكويتية فإن العسكري الكويتي قتل صديقه خنقا وضربا بطابوقة (حجر بناء)، ويأتي تأييد محكمة الاستئناف للحكم بعد توافر أركان جريمة القتل العمد.
 
وقالت صحيفة "الأنباء" إن تفاصيل الواقعة تعود إلى 12 يناير 2022، حيث دلت التحريات على قيام المتهم بالذهاب بزي مدني إلى صديقه المجني عليه بمخيم في منطقة الجليعة بمحافظة الأحمدي، وهناك حدث بينهما شجار أفضى لوقوع الجريمة.
 
وضرب المتهم رأس المجني عليه وهو من غير محددي الجنسية (بدون)، ثلاث مرات بقطعة حجر البناء، وتمكن بذلك من شل حركته ثم خنقه حتى أزهق روحه، واتصل بوالدة الأخير مدعيا قيام شبان بالتهجم عليهما وضربهما في المخيم.
 
وأرجع الجاني في التحقيقات ارتكابه الجريمة إلى قيام المجني عليه بـ"العبث بهاتفه والدخول لحساباته في مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منه".
روسيا اليوم
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