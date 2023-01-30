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الأردن.. مقتل شقيقين بالرصاص في جريمة غامضة

30
JANUARY
2023
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بعد ساعات قليلة على إعلان فقدان أثر الشابين الأردنيين، عمر وأيمن المزايدة، في جبال منطقة ضانا في محافظة الطفيلة جنوب الأردن، أعلنت السلطات الأمنية الأردنية العثور على جثتيهما مقتولين رمياً بالرصاص.
 
الثلاثيني عمر، وشقيقه الأصغر العشريني أيمن، خرجا الساعة 8 صباحاً يوم الجمعة للرعي، لكن الأغنام عادت وحدها إلى المنزل، الأمر الذي بدأ يقلق الأسرة التي هرعت للبحث عنهما بمساعدة الأجهزة الأمنية.
 
إبريق شاي وهاتفان
وبعد البحث المطول لمدة يوم كامل، عثرت الأجهزة الأمنية، بالتعاون مع المواطنين، على إبريق شاي كان بحوزة الشقيقين، بالإضافة إلى هاتفيهما، وذلك في منطقة جبلية، وعلى بعد أمتار قليلة تم العثور على جثتيهما مصابتين بأعيرة نارية في الرأس والرقبة.
 
وعلى الفور تم نقل الجثتين إلى المستشفى، وبحضور ر المدعي العام والطبيب الشرعي، تقرر إخضاع الجثتين للطب الشرعي لتحديد ظروف الوفاة.
 
بدوره قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي لـ "العربية.نت" إن الأجهزة الأمنية عثرت، صباح السبت، على جثتي شقيقين بعد بلاغ عن فقدانهما، الجمعة، في منطقة بصيرا بمحافظة الطفيلة.
 
وأكد العقيد السرطاوي أن مديرية شرطة محافظة الطفيلة شكلت فريقاً تحقيقياً لمباشرة التحقيق في القضية.
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