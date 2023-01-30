مصر.. حقيقة ضبط مصنع لتحضير القهوة من بودرة السيراميك

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حالة من الجدل والصدمة وصلت إلى قبة البرلمان بعد قيام السلطات المصرية بضبط مصنع قيل إنه يصنع مشروب قهوة شهير من بودرة السيراميك، لكن مسؤول في وزارة التموين أكد لموقع "سكاي نيوز عربية" أنه لا صحة لما تردد عن أن المصنع المضبوط كان يصنع مشروب القهوة أو غيره من بودرة السيراميك.

وضبطت شرطة التموين مصنعا في محافظة الغربية شمالي القاهرة يقوم بتقليد العلامات التجارية لمشروب قهوة وشاي شهيرين وعدة منتجات أخرى.

وتم الكشف عن أن أجهزة الأمن وجدت داخل المصنع 5 ملايين عبوة مقلدة لمشروبات شهيرة و3 أطنان من الخامات الغذائية المغشوشة المستخدمة في صناعة تلك المشروبات والمنتجات الأخرى، وتم التحفظ على ماكينات المصنع وتشميعه ووضعه تحت تصرف النيابة.

وخلال الساعات الماضية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمصنع المضبوط مع تأكيدات أنه كان يصنع مشروب القهوة من بودرة السيراميك مما تسبب في صدمة كبيرة دفعت عددا من نواب البرلمان لتقديم طلبات إحاطة داخل المجلس حول تلك الواقعة والمطالبة بتشديد الإجراءات الرقابية لحماية المستهلكين.

لكن رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين المصرية، عبد المنعم خليل، قال لموقع "سكاي نيوز عربية" إنه لا صحة إطلاقا لما تردد عن أن المصنع المضبوط كان يصنع القهوة من بودرة السيراميك، فهذا الكلام المغلوط يضر الصناعة المصرية.

وشدد على أن المواد المضبوطة تم إرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة المصرية لتحليلها وهي التي تحدد طبيعتها، ولكن بشكل قاطع فمن المستحيل أن تكون تلك المواد بودرة سيراميك لأن بودرة السيراميك من المعلوم عنها أنها لا تذوب في الماء.

وأكد أن خامات صناعة القهوة تشبه بودرة السيراميك، فمن المرجح أن المصنع المضبوط كان يستخدم خامات غذائية مغشوشة ورديئة وهذا ما ستظهره نتيجة التحليل ولكن قطعا ليست بودرة سيراميك.

وختم المسؤول المصري بأن المصنع تم ضبطه لثلاث مخالفات هي العمل دون ترخيص وتقليد علامات تجارية والغش التجاري، ولكن لا صحة إطلاقا لما يتردد عن أن هناك مصانع تصنع القهوة أو الجبنة أو غيرها من بودرة السيراميك.