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جريمة مروعة بسوريا.. وفاة طفل تحت تعنيف زوجة أبيه وأولادها

30
JANUARY
2023
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توفي طفل يبلغ من العمر 4 سنوات، في محافظة حلب السورية، بعد أن تعرض للضرب والعض من قبل أولاد زوجة أبيه بتحريض منها.
 
وذكرت وزارة الداخلية السورية أن إخباراً ورد قسم شرطة الأنصاري بدخول طفل متوفى يبلغ من العمر أربع سنوات إلى أحد المشافي بسبب كدمات وآثار عض وخدوش ظفرية بمختلف أنحاء جسده حسب الكشف الطبي.
 
ومن خلال التحقيق تبين قيام المدعوة (إيمان. س) زوجة والد الطفل بتعـذيب أولاد زوجها وتقييدهم وتحريض أولادها على ذلك، حيث أقدم أحدهم بتحريض من والدته على رفع الطفل من عنقه ورميه على الأرض ما أدى إلى اصطدام رأس الطفل بزاوية طاولة خشبية، الأمر الذي أدى إلى وفاته.
 
وقالت الوزارة إنه تم توقيف المذكورة (إيمان) وولديها وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.
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