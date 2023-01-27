قتلى إسرائيليون وجرحى حالتهم خطرِة في هجوم القدس

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وسائل إعلام إسرائيلية، تتحدث عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الإسرائيليين، وذلك في هجوم بإطلاق نار بالقرب من كنيس في " نافيه يعقوب"، بالقدس المحتلّة.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بوقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف الإسرائيليين، وذلك في هجوم بإطلاق نار بالقرب من كنيس في " نافيه يعقوب" في القدس المحتلّة.

وأعلنت شرطة الاحتلال عن وقوع 7 قتلى، إضافة إلى 3 جرحى إصاباتهم خطرة للغاية، و2 جراحهما متوسطة. لكن إعلام العدو تحدث عن 10 قتلى.

وأضافت "القناة 12" الإسرائيلية، أنّ "منفذ الهجوم في القدس ترجل من سيارة، وبدأ باطلاق النار من مسدس، إلى أن تم تحييده" (استشهد). وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "منفذ الهجوم يدعى فادي عياش من مخيم شعفاط ".

مراسل "القناة 12" العسكري نير دفوري، قال إنّه "قد يكون للعملية الآن في القدس علاقة بما حصل في جنين كعملية انتقام".

إعلام إسرائيلي: نتائج عملية القدس فظيعة وقاسية

ووصفت القناة 12 الإسرائيلية، العملية بالمذبحة الفظيعة والقاسية.

وأشارت إلى أنّ "العملية هذه الليلة حصلت في ساحتين والآن تجري عملية ملاحقة المنفذين". مضيفة أنّ هناك "مخاوف من ساحات أخرى ينفذ فيها هجمات".

وتابعت أنّ : "الهجوم الليلة في القدس لم يأتِ من فراغ، بل على ما يبدو انتقاماً على ما حدث في جنين".

وأضافت أنّ رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو سيجري قريباُ تقديراً للوضع الأمني.

الكاتب ومعلّق الشؤون العسكرية في موقع والاه الإسرائيلي، أمير بوخبوط، من جهته، وفي تغريدة له، وصف العملية بالهجوم القاتل مع الكثير من المعانٍ والتداعيات.

وفور الإعلان عن العملية، صدحت مساجد قطاع غزة بالتكبير ابتهاجاً بعملية إطلاق النار في القدس المحتلة، كما بدأ الأهالي بتوزيع الحلوى.

كما صدحت مساجد جنين بالتكبيرات، وسارت مسيرات في الشوارع بعد العملية النوعية.

وكانت المقاومة الفلسطينية أطلقت صاروخين من قطاع غزة، فجر الخميس، في اتجاه مدينة عسقلان المحتلة، رداً على العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين الذي أدّى إلى ارتقاء 9 شهداء، بينهم سيدة، ووقوع عدد من الإصابات.