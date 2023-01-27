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هل تدخل مصر حزام الزلازل؟.. "القومي للبحوث الفلكية" يوضح

27
JANUARY
2023
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قال رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جاد القاضي، إن "مصر ليست داخل حزام الزلازل، ولن تكون داخل حزام الزلازل في الفترة العمرية التي نعيش فيها".
 
وأشار القاضي إلى أنه يتم تسجيل زلزال أو اثنين بشكل شبه يومي، سواء في شرق البحر المتوسط أو في شمال البحر الأحمر، وأضاف: "المواطن لا يشعر بكل الزلازل، لكن إذا كتب مواطن على السوشيال ميديا أنه شعر بزلزال فإن الجميع ينساق وارءه".
 
وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، أنه "كلما زاد عمق مركز الزلزال، زادت الدائرة الجغرافية للشعور به"، مشيرا إلى أن الزلزال الذي وقع أمس الأربعاء "شعر به بعض المواطنين لقرب عمق مركزه الذي بلغ 54 كيلومترا".
 
وكان معهد البحوث الفلكية، أعلن أمس أن محطات الشبكة القومية للزلازل التابعة له، سجلت زلزالا بقوة 6 درجات شرق البحر المتوسط في جزيرة رودس اليونانية، ويبعد 502 كيلومترا عن السواحل المصرية.
 
وأوضح المعهد في بيان أن عمق مركز الزلزال 54 كيلومترا، وأن عددا من المواطنين شعر به في نطاق القاهرة الكبرى دون وقوع أي خسائر أو إصابات.
روسيا اليوم
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