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مقتل قيادي بارز في داعش في عملية إنزال أميركية بالصومال

27
JANUARY
2023
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قُتل القيادي في تنظيم داعش بلال السوداني و"نحو عشرة أفراد" مرتبطين بالتنظيم الإرهابي الأربعاء في عملية إنزال أميركية في الصومال حسبما أعلنت الإدارة الأميركية.
 
وقال وزير الدفاع لويد أوستن في بيان "السوداني كان مسؤولا عن تشجيع الوجود المتنامي لتنظيم داعش في إفريقيا وتمويل عملياته في كل أنحاء العالم بما في ذلك أفغانستان".
 
وذكر مسؤول كبير في البيت الأبيض أن هذه العملية التي جرى الإعداد لها منذ "أشهر عدة" لم تسفر عن ضحايا مدنيين أو في صفوف الجيش الأميركي.
 
وقال المسؤول الذي طلب عدم كشف اسمه إن الإنزال سبقته "تدريبات مكثفة" للقوات الأميركية في مواقع "شيدت خصيصا" لتحاكي تضاريس الموقع حيث نفذت العملية وهو كهف في جبال شمال الصومال. أضاف "كنا مستعدين للقبض على السوداني".
 
وصرح مسؤول آخر في البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي جو "بايدن قال بوضوح شديد إننا ملتزمون إيجاد كل التهديدات الإرهابية ضد الولايات المتحدة وضد الشعب الأميركي وإزالتها أينما وجدت حتى في الأماكن النائية".
 
في أغسطس الماضي قتل زعيم القاعدة أيمن الظواهري على شرفة مسكنه في أفغانستان بغارة شنتها مسيرة أميركية.
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