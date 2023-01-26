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الدفاع المدني السعودي يحذر من "القاتل الصامت"

26
JANUARY
2023
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وجهت المديرية العامة للدفاع المدني في السعودية، عدة نصائح للجمهور للوقاية من أخطار "الفحم والحطب" بعد وفاة ثلاثة أشخاص بسبب ذلك.
 
وفي مقطع عبر حسابها بموقع "تويتر"، دعت مديرية الدفاع المدني، لعدم إشعال الفحم أو الحطب داخل المنزل، وأوصت بتهوية المكان منعا للاختناق.
 
كما أوصت بإبعاد الأثاث والمواد القابلة للاحتراق عن النار، ومنع الأطفال من الاقتراب أو العبث بها، وإطفاء الحطب عند الخروج من المنزل وعند النوم.
 
 
ووفقا لموقع "أخبار 24" السعودي، توفي ثلاثة أشخاص وأصيب اثنان آخران بعد تعرضهم لحادث اختناق ناتج عن إشعال الفحم في "خيمة مغلقة" جنوب مركز لينا بالحدود الشمالية للمملكة.
 
ونشرت وكالة "واس" تقريرا في عام 2008، أوضحت فيه مخاطر إستخدام الفحم والحطب، مبينة أنه ينتج عن إشعال الفحم تصاعد غاز أول أكسيد الكربون الذي لا لون له ولا طعم ولا رائحة، ويسمى بـ"القاتل الصامت"، وإذا استنشقه الإنسان فإنه يؤثر على خلايا المخ ويؤدي إلى خمول وتثاقل يعجز فيه الشخص عن القيام أو الوقوف أو حتى طلب الاستغاثة وقد يسقط ميتا خلال دقائق.
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