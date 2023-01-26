الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك "ووقف جرائم الجيش الإسرائيلي في جنين ومخيمها"

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طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، "بالتحرك ووقف الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي" في محافظة جنين ومخيمها.

الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتحرك مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس وإصابات باشتباكات في جنين (فيديو)

وأدانت الخارجية في بيان "الاقتحام الدموي والهمجي الذي ترتكبه قوات الاحتلال ضد أهلنا في جنين ومخيمها، والذي أدى حتى اللحظة لوقوع أربعة شهداء، وعشرات الإصابات، ضاربة بعرض الحائط جميع القيم والمبادئ الإنسانية".

وأشارت إلى أن "قوات الاحتلال حاصرت المخيم وأغلقت مداخله كافة وأطلقت الرصاص الحي بهدف القتل بدم بارد، ومنعت الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى، وتركتهم ينزفون وهم على الأرض حتى الموت، والاعتداء بقنابل الغاز المسيل على مستشفى جنين، في صورة تعبر عن عنجهية الاحتلال وإصراره على تصعيد الأوضاع في ساحة الصراع بما يهدد بتفجيرها بالكامل".

وتساءلت الوزارة "إذا لم يتحرك المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الآن، وفي ظل هذه الجرائم الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال فمتى يمكن أن يتحرك لينتصر لمبادئه ومواقفه ويحافظ على ما تبقى من مصداقيته؟".