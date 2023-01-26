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بعد حديث السيسي.. اعتقال "إمبراطور المخدرات" في مصر

26
JANUARY
2023
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تمكنت قوات الأمن المصرية من ضبط أحد أكبر أباطرة تجارة المخدرات بقرى مركز المحلة، بعد أن ذاعت شهرته في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه.
 
وعثرت قوات الأمن بحوزته على كمية كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر ومبالغ مالية.
 
وتمكنت قوات الأمن من ضبطه بأحد الطرق المجاورة لقرية نمرة البصل التابعة لمركز المحلة الكبرى، وعند محاولة اعتقاله أثناء قيادته سيارته الفارهة حاول الهروب من مطاردة رجال المباحث الذين نجحوا في إيقافه وضبطه وبتفتيشه عثر داخل السيارة على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وعدد من  الأسلحة النارية بواقع 3 طبنجات من ماركات مختلفة وكميات كبيرة من الذخائر عيار 9 مم ومبالغ مالية من متحصلات الاتجار في المواد المخدرة.
 
كما تم تحرير المضبوطات والسيارة الفارهة التي كان يستقلها من ماركة "بي إم دبليو" وتم اقتياده إلى مركز شرطة المحلة الكبرى.
 
وجاء القبض على إمبراطور المخدرات بعد حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال احتفالات الشرطة، عن وجود هجمة مخدرات على مصر، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية ضبطت مخدرات بقيمة أكثر من 8 مليارات جنيه.
 
وأضاف خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة الـ71، يوم الاثنين: "عارفين يعني إيه ينزل مخدرات في البلد بـ8 مليارات جنيه.. ده خطير جدا على ولادنا وبناتنا اللي ممكن يتعرضوا للأذى".
روسيا اليوم
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