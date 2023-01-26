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بالصور.. أول أمراة أردنية تقود مقاتلة أف 16

26
JANUARY
2023
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سجلت الملازم الطيار سبأ الذنيبات أحد مرتبات سلاح الجو الملكي الأردني، اليوم الأربعاء، اسمها كأول أردنية تقود طائرة حربية f-16 في الأردن.
 
وفي التفاصيل، فقد حلقت في سماء المملكة الأردنية اليوم الأربعاء أول امرأة أردنية من مرتبات سلاح الجو الملكي الملازم الطيار سبأ الذنيبات منفردة بطائرة حربية مقاتلة أف 16 من قاعده الشهيد الطيار موفق السلطي الجوية.
 
وقال قائد سلاح الجو الملكي العميد الركن الطيار محمد فتحي حياصات: " إن هذا الإنجاز هو تكريس لدعم الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لدور المرأة الأردنية بشكل عام والمرأة العسكرية بشكل خاص وباهتمام مباشر من القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بها.
 
وأضاف أن الملك خاطب المرأة الأردنية بكلمات داعمة "لا تهبن المشاركة وتقدمن للأمام"، باعتبارهن أولوية لتقدم الوطن ورفعته.يشار إلى أن الملازم الذنيبات تعد اول فتاه تقود طائرة مقاتلة على مستوى القوات المسلحة الأردنية.
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