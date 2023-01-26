4.3 مليار دولار احتياجات في 2023 لتمويل الاستجابة الإنسانية

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أعلنت الأمم المتحدة احتياجها إلى 4.3 مليار دولار لتمويل أنشطتها الإنسانية خلال العام الجاري في اليمن الذي يشهد أسوأ أزمة إنسانية بالعالم بفعل الحرب المستمرة لسنوات.

ونقلت وكالة الاسوشيتد برس عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قوله إن الأموال مطلوبة لمساعدة 17.3 مليون شخص من الفئات الأشد ضعفاً في اليمن خلال عام 2023.

وأضاف أن المنظمة الدولية ستقدم مساعدات عاجلة لقرابة 14 مليون شخص، بينما سيحتاج 21.6 مليون إلى المُساعدة الإنسانية لخدمات الحماية لهذا العام والتي تعد منخفضة، حيث كانت تستهدف 23.4 مليون شخص في 2022.

كما ستقدم الخطة الأممية الإنسانية على تقديم 4.27 مليار دولار لمساعدة 17.9 مليون شخص.