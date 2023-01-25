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"إلحق ولدك" حملة توعوية في السودان للتحذير من المخدرات

25
JANUARY
2023
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أطلق مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي بالسودان، وسم "إلحق ولدك"، وذلك لمحاربة تفشي المخدرات بالسودان بصورة عامة، ومخدر الكريستال خاصة، الذي انتشر بصورة كبيرة مؤخراً وسط الشباب.
 
وحسب مراقبين، تشهد الآونة الأخيرة انتشاراً واسعاً للمخدرات في البلاد، الذي أدى لتزايد أعداد المدمنين المترددين على مراكز العلاج، مما جعل الجهات الرسمية تولي أهمية لهذا الجانب.
 
وقال أحمد عوض الجمل، رئيس لجنة المخدرات والمؤثرات العقلية بالمجلس القومي للأدوية والسموم، إلحق ولدك كلمة جميلة أتفق معها، ويوم 3 يناير كان تدشين الحملة الكبرى لمكافحة المخدرات، بحضور الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة".
 
وأكد أن هذه الحملة من الممكن أن تكون أكبر مبادرة تمت في السودان خلال المئة سنة الماضية لأنها جات على أعلى مستويات الدولة.
 
وتشدد شرطة مكافحة المخدرات حملاتها في هذا السياق، والتي أسفرت مؤخراً عن ضبط عدد من الشحنات المحملة بالمخدرات في العاصمة الخرطوم وولايات أخرى .
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