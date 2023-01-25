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نتنياهو يلتقي الملك عبدالله الثاني في عمّان

25
JANUARY
2023
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التقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمّان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
 
 وأشارت وكالة الأنباء الأردنية أن الملك عبدالله شدد على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف وعدم المساس به.
 
كما أكد على ضرورة الالتزام بالتهدئة ووقف أعمال العنف لفتح المجال أمام أفق سياسي لعملية السلام، مشددا على ضرورة وقف أية إجراءات من شأنها تقويض فرص السلام.
 
وأعاد العاهل الأردني التأكيد على موقف المملكة الثابت الداعي إلى الالتزام بـ"حل الدولتين"، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يوليو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
 
كما تم بحث العلاقات الثنائية وضرورة استفادة الجانب الفلسطيني من المشاريع الاقتصادية والإقليمية.
 
وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية إن اللقاء في عمان ناقش قضايا المنطقة، لا سيما التعاون الاستراتيجي والأمني والاقتصادي بين إسرائيل والأردن.
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