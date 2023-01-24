السيسي يستقبل مدير المخابرات الأميركية

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قالت الرئاسة المصرية، الاثنين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، وذلك بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

وشهد اللقاء التباحث بشأن سبل تعزيز التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، فضلا عن تبادل وجهات النظر بشأن المستجدات المتعلقة بعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء متانة العلاقات المصرية الأميركية والأهمية التي توليها مصر لتدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي ولدعم جهود استعادة والاستقرار بالشرق الأوسط في ضوء ما يشهده من تحديات.

من جانبه، نقل بيرنز إلى الرئيس السيسي تحيات الرئيس الأميركي جو بايدن، وكذلك تأكيداته على أهمية وقوة العلاقات المصرية الأميركية، مع تطلع واشنطن خلال الفترة القادمة لتطوير علاقات التعاون والشراكة مع مصر، التي تعتبر مركز ثقل منطقة الشرق الأوسط ودعامة الأمن والاستقرار به بقيادة الرئيس لاسيما في هذه المرحلة الدقيقة التي تشهد أزمات دولية وإقليمية.