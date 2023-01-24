تحطم مروحية عسكرية جزائرية

A + A -

أعلنت الرئاسة الجزائرية تحطم مروحية عسكرية من نوع "Mi-171"، مساء اليوم الاثنين، بضواحي العطاف بعين الدفلى، مما أدى إلى مقتل طاقمها.

وأسفر الحادث على مقتل طاقم المروحية، وهم العقيد كناري مراد والرائد دحماني موسى والرقيب المتعاقد شبوع أسامة.

هذا وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون "تعازيه الخالصة لعائلات الشهداء ولكل أفراد الجيش الوطني الشعبي".

كما تقدم رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول السعيد شنقريحة، بـ"اسمه الخاص وباسم كافة مستخدمي الجيش الوطني الشعبي، بتعازيه إلى عائلات شهداء تحطم مروحية عسكرية بولاية عين الدفلى"، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأمر الفريق أول السعيد شنقريحة "بفتح تحقيق لتحديد أسباب وظروف هذا الحادث".