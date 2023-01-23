أسابيع حاسمة... العين الدولية على إيران وإسرائيل تُهدّد!

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قالت مصادر متعددة جديدة ذات مصداقية، إن النظام الإيراني أمامه "أسابيع" لتخصيب مخزوناته من اليورانيوم إلى 90%، وهو المستوى المطلوب لإنشاء رأس حربي يمكن وضعه في صاروخ باليستي، وفقا لصحيفة "ذا اكسبريس" The Express البريطانية.



وفي حين أن الأمر سيستغرق 18 شهرًا أخرى لإنشاء نظام توصيل فعال، فإن الوصول إلى عتبة 90% من التخصيب، كما يُخشى، سيجبر الغرب واللاعبين الإقليميين على إعادة تقييم خياراتهم لاحتواء الدولة المارقة.



وهددت إسرائيل بأنها ستتخذ كحل أخير، عملا عسكريا لتحييد القدرات الإيرانية النووية. وعلى الرغم من أنها تأمل في أن تحصل على دعم غربي وإقليمي بعد الاتفاقات التي توسط فيها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، فإنها قالت إنها مستعدة للقيام بذلك بمفردها.

وبحسب تقرير الصحيفة، فإنه يتعين تنفيذ الضربات قريبًا نظرا لأنه بمجرد الوصول إلى العتبة النووية يمكن لإيران دفن موادها على عمق 60 مترًا تحت الأرض في مصنع فوردو للتخصيب بالقرب من قم.



وحتى الآن قامت إيران بتخصيب 75 كلغ من اليورانيوم حتى 60%. وفي حين أن هذا يكفي لصنع قنبلة نووية، فإن الرأس الحربي الذي يتطلبه سيكون ثقيلًا جدًا بحيث لا يمكن وضعه على صاروخ باليستي.



وأوضح الخبير النووي الدكتور بهرام غياسي للصحيفة: "من الناحية الفنية، ستستغرق إيران الآن أسابيع حتى تصل نسبة التخصيب إلى 90%".



وحتى في الوقت الذي يسمح فيه للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول المحدود، تظل الحقيقة أن النظام في سباق مع الزمن.



وتعتقد طهران أنها من خلال تسليح برنامجها النووي، ستعزز موقفها وتجعل نفسها بعيدة عن متناول تغيير النظام، وسيكون من المستحيل إسقاط النظام بعد ذلك".



ويعتبر الخبراء أن محور إيران مع الصين وروسيا، والذي يهدد بتدعيم نقاط ضعف النظام، يعني أن الساعة تدق بالنسبة للغرب واللاعبين الإقليميين مثل إسرائيل.



وقال مصدر إسرائيلي رفيع: "بينما تمثل الصين مشكلة طويلة الأمد، لأن عائدات النفط التي تقدمها لإيران تسمح للنظام بتخفيف آثار العقوبات إلا أن التعاون مع روسيا هو الشاغل الأكبر".



وكانت إيران قد زودت روسيا بطائرات "شاهد 131" و"شاهد 136" لشن هجمات على البنية التحتية الأوكرانية، وتتوقع رد الجميل. وفي حين أن هناك القليل من القلق بشأن مساعدة فلاديمير بوتين للنظام على تطوير سلاحه النووي فعليًا، لا يزال بإمكان روسيا توفير أنظمة دفاع جوي وقدرات إلكترونية تفوق بكثير أي شيء تمتلكه إيران، فضلاً عن الأقمار الصناعية للاستخبارات الإلكترونية وغيرها. وكل هذا يمكن أن يجعل الضربات العسكرية ضد إيران أكثر إشكالية.



ووفقًا لبيان صدر مؤخرًا عن وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني غانتس، قد تحتاج البلاد إلى عامين آخرين قبل أن تكون مستعدة بشكل مريح لشن أي هجمات عسكرية موجهة ضد إيران.



وقال لطلاب متخرجين من سلاح الجو: "في غضون عامين أو ثلاثة أعوام، ربما تكون قد اجتزت السماء شرقًا وتشارك في هجوم على مواقع نووية في إيران".



ومع استمرار الاحتجاجات المتواصلة في زعزعة النظام الإيراني بعد أربعة أشهر من وفاة مهسا أميني، يشعر النظام بأنه مجبر على التصرف بتهور. ووصلت الاحتجاجات إلى مستويات غير مسبوقة، وانهارت العملة مقابل الدولار بشكل لم يسبق له مثيل.



وقالت المحللة الإيرانية كاثرين بيريز شكدام من جمعية هنري جاكسون: "إن بقاء هذا النظام موضع شك، وطهران تعرف ذلك"