بأقل من عامين.. نواب أردنيون يواجهون مصير العزل والتجميد

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صوّت مجلس النواب الأردني، الأربعاء، بالموافقة على فصل النائب محمد عناد الفايز بتنسيب من اللجنة القانونية.

وجاء قرار اللجنة القانونية بحق الفايز بعد إقرار مخالفته للأعراف البرلمانية والدبلوماسية فيما يتعلق بطريقة المخاطبة والإساءة الصادرة عنه في رسالة موجهة إلى دولة عربية شقيقة وتشويه سمعة المملكة من خلالها ومخالفة نصوص مواد من النظام الداخلي لمجلس النواب، المتعلقة بالغياب عن جلسات المجلس، بالإضافة إلى الحنث بالقسم القانوني وقبض المخصصات المالية بدون وجه حق خلال فترة غيابه عن المجلس ومخالفة نصوص وقواعد مدونة السلوك النيابي.

وكان رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، قرر إغلاق الجلسة للتصويت على توصية اللجنة القانونية النيابية.

وصوت 92 نائبا من أصل 110 نواب حضروا الجلسة على قرار اللجنة القانونية المتعلق بفصل النائب الفايز، وذلك بناء على قرار المكتب الدائم المتضمن إحالة النائب الفايز الى اللجنة القانونية للنظر فيما نسب إليه من مخالفات.

ثالث العقوبات خلال عمر المجلس الـ 19

وتأتي حالة فصل النائب محمد عناد الفايز كثاني حالات الفصل لعضوية نائب في عمر المجلس التاسع عشر، بعد أن فصل النائب أسامة العجارمة منتصف العام 2021، بناءً على مذكرة نيابية موقعة من 109 نواب، بخصوص تداعيات حديث تلفظ به النائب العجارمة عبر مقاطع فيديو مصورة.

يجدر الذكر أن المجلس قام كذلك بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، على خلفية مشادات ومشاجرات حدثت تحت قبة البرلمان وسب الذات الإلهية.

حالات مشابهة بتاريخ البرلمان الأردني

قال وزير الدولة للشؤون القانونية السابق محمود الخرابشة لموقع "سكاي نيوز عربية":

مجلس النواب لا يستطيع فصل أي نائب دون سبب وجيه وحقيقي، وأن يحصل القرار على أغلبية أصوات المجلس.

النائب ليس موظفا ليقوم المجلس بفصله دون سبب مقنع ووجيه لأنه يمثل إرادة الشعب وشريحة من المجتمع.

وفصل مجلس النواب في العام 2006 نائبين من جبهة العمل الإسلامي، وهما محمد أبو فارس وعلي أبو السكر وفقا لأحكام قضائية تعود لمشاركتهما في عزاء أحد زعماء تنظيم القاعدة أبو مصعب الزرقاوي.

وفي العام 2013 فصل المجلس النائب طلال الشريف وتجميد النائب قصي الدميسي، على خلفية إطلاق نار داخل المجلس، ليعود مرة أخرى بإلغاء عقوبة التجميد المقررة على الدميسي بعد أن أمضى منها 7 شهور.

من يخلف الفايز بعد فصله من المجلس؟

وتنص القوانين الخاصة بمجلس النواب أن يخلف النائب الفايز ثاني أعلى الأصوات في قائمته، ومن المرجح أن تخلفه فليحه سلامة السبيتان حيث حصلت على أعلى مجموع أصوات بعد الفايز بمعدل 2912 صوتا، ويتبعها في الترتيب فراس الجحاوشة 2274 صوتا.