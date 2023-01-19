بالصور- العسكريون الروس في سوريا يحتفلون بعيد الغطاس المجيد

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شارك عسكريون روس من مجموعة القوات الروسية بسوريا، الليلة الماضية، في الفعاليات الاحتفالية بمناسبة عيد الغطاس المجيد.

وأجرى القساوسة العسكريون الروس في كنيسة الرسول الكريم إيليا، الواقعة في قاعدة حميميم الجوية الروسية، صلاة احتفالية بمناسبة عيد الغطاس المجيد.

وبعد الصلاة كان بإمكان كل العسكريين المؤمنين الغطس في حوض المعمودية الضخم الموجود أمام الكنيسة. وأشار العسكريون المشاركون في الفعالية إلى أن الاختلاف الرئيسي عن عملية الغطس في روسيا بهذه المناسبة يكمن في درجة حرارة الهواء التي بلغت في ليلة عيد الغطاس في سوريا 14 درجة مئوية فوق الصفر، في حين في روسيا قد تبلغ نفس درجة الحرارة، ولكن تحت الصفر!.