حكم بنصف مليون دولار لأردني من ضحايا "حادثة السفارة الإسرائيلية"

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قضت محكمة أردنية بإلزام السفارة الإسرائيلية في عمان بدفع 500 ألف دولار لسائق أردني أصابه حارس السفارة بالرصاص، في حادثة قتل فيها أردنيان عام 2017.

وكان الأردني ماهر فارس محمد إبراهيم أقام دعوى ضد السفارة الإسرائيلية موضوعها المطالبة بالتعويض عن الضررين المادي والأدبي وبدل (مدة تعطيل) وبدل نقص القدرة على الكسب (عاهة جزئية دائمة 80%).

وحسب وثائق نشر مضمونها موقع "خبرني" الأردني، أصدرت محكمة أردنية حكما يأمر السفارة الإسرائيلية في عمان بدفع 357 ألف دينار أردني (500 ألف دولار) لسائق أثاث أردني أصيب برصاص من حارس السفارة الإسرائيلية الذي أطلق النار عليه وقتل أردنيين آخرين عام 2017.

وجاء في ملخص الدعوى أن الأردني ماهر كان في السفارة لغاية العمل بتاريخ 24 يوليو من ذلك العام حين أطلق رجل الأمن الإسرائيلي عدة عيارات نارية ما أدى إلى وفاة محمد الجواودة، وبشار الحمارنة، وإصابة الشاب ماهر إبراهيم وكذلك إصابة مساعد مدير أمن السفارة الإسرائيلية الذي يعتقد أنه مالك الشقة.

وهي حادثة عرفت إعلاميا باسم حادثة السفارة الإسرائيلية في الأردن.