توافد قادة الخليج ومصر والأردن لحضور اللقاء الأخوي بأبوظبي

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تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي، الأربعاء، لقاء أخويا لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ووصل إلى أبوظبي، الأربعاء، سلطان عمان هيثم بن طارق وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وكان في مقدمة مستقبلي القادة رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدى وصولهم مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي.

كما كان في الاستقبال، الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

وفي وقت سابق، وصل العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين.

ويحضر قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر والأردن اللقاء الأخوي التشاوري الذي دعا إليه الرئيس الإماراتي ويعقد في العاصمة أبوظبي.

ويبحث الشيخ محمد بن زايد مع قادة الدول الشقيقة خلال لقائهم التشاوري العلاقات الأخوية الراسخة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك التي تخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة.

وأعلن المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية السفير بسام راضي بأن مشاركة الرئيس السيسي في "قمة أبوظبي" تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات المتميزة مع جميع الدول الشقيقة المشاركة بالقمة، فضلاً عن التعاون بشأن تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية، حيث ستهدف "قمة أبوظبي" إلى التشاور والتنسيق بشأن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.