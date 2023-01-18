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السودان.. "الحرية والتغيير" تنفي شائعة "المبادرة الجديدة"

18
JANUARY
2023
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نفت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، يوم الثلاثاء، صحة الأنباء بشأن قبول "التحالف" بالجلوس إلى مبادرة "طرحتها مصر" قريبا.
 
وأعلن حزبا الأمة القومي والمؤتمر السوداني العضوان في "الحرية والتغيير" تمسكهما بالاتفاق الإطاري الذي يحظى بتأييد محلي وإقليمي ودولي واسع.
 
وأكد محمد مهدي عضو المكتب السياسي لحزب الأمة لموقع "سكاي نيوز عربية" عدم صحة التصريحات الصحفية التي أدلى بها علي عسكوري العضو في التحالف الديمقراطي المناوئ للاتفاق والتي قال فيها إن الحزبان وافقا على الجلوس معهم وفقا لمبادرة طرحتها مصر مؤخرا.
 
 ووصف حزب الأمة القومي تلك التصريحات بـ "البالونات الفارغة"؛ مشيرا إلى أن مصر أعلنت تأييدها للاتفاق الإطاري.
 
وفرغت أطراف الاتفاق الإطاري الأسبوع الماضي من مناقشة القضية الأولى المتعلقة بعملية تفكيك نظام الإخوان الذي حكم البلاد على مدى ثلاثين عاما، وأعلنت عن خارطة طريق تضمنت إلغاء كافة القرارت الصادرة من الدائرة الاستئنافية والقضائية المتعلقة بإلغاء قرارات لجنه التفكيك السابقه، وإعفاء قضاة المحكمة العليا، وإخضاع قضاة الدرجات العليا للفحص والتدقيق.
 
وتجري فيه القوى المدنية الموقعة على اتفاق إطاري مع الجيش في الخامس من ديسمبر 2022؛ استعدادات مكثفة لاستكمال مناقشة 5 قضايا أساسية تشمل تفكيك تمكين نظام الإخوان والعدالة وإصلاح الأجهزة الأمنية والعدلية ومراجعة اتفاق سلام جوبا تمهيدا لاتفاق نهائي لنقل السلطة للمدنيين خلال الاسابيع المقبلة وسط تأييد محلي وإقليمي ومحلي واسع.
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