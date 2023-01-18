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الإمارات وإثيوبيا توقعان اتفاقية لتطوير مشروع الطاقة الشمسية

18
JANUARY
2023
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وقعت الإمارات وإثيوبيا، الثلاثاء، اتفاقية لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية، على هامش حضور رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة".
 
وشهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وآبي أحمد توقيع اتفاقية بين شركة "مصدر" الإماراتية والحكومة الإثيوبية لتطوير مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 500 ميغاواط مرحلة أولى وبهدف تطوير ما يصل إلى 2000 ميغاواط من المشاريع المماثلة داخل إثيوبيا.
 
ووقع الاتفاقية من الجانب الإماراتي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة سلطان بن أحمد الجابر ومن الجانب الإثيوبي وزير المالية أحمد شدي.
 
وفي وقت سابق، استقبل رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في قصر الشاطئ آبي أحمد، وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية وسبل تنميتها والنهوض بها لمصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.
 
ويعد "أسبوع أبوظبي للاستدامة " منصة عالمية تساهم في تحفيز العمل المناخي وجهود تسريع وتيرة التنمية المستدامة حول العالم.
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