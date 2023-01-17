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لقيت نفس مصير زوجها المشؤوم ولكن بفارق ... 17 سنة!

17
JANUARY
2023
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لقيت مساعدة الطيار في طائرة نيبال المنكوبة مصرعها، وذلك بعد 17 عاما من وفاة زوجها في حادثة مماثلة.

وكانت طائرة تابعة لشركة "ييتي" أقلعت من العاصمة كاتماندو نحو مدينة بوخارا قد سقطت، الأحد، في واد يبلغ عمقه 300 متر، بين مطار بوخارا القديم الذي بني العام 1958 والمطار الدولي الجديد الذي افتتح في الأول كانون الثاني الجاري.

وكان على متن الطائرة 72 شخصا، وعثرت السلطات علىجثث 68 منهم، وذكرت لاحقا أن "الأمل معدوم" في العثور على ناجين.

وكانت مساعدة الطيران ضمن المفقودين في الحادث، لكن بعد مرور 24 ساعة، ذكرت السلطات أن احتمال العثور على ناجين "معدوم".

ومشت أنجو خاتيوادا (44 عاما)، على خطى زوجها الطيار ديباك بوخاريل والتحقت بشركة "ييتي" عام 2010.

نفس شركة الطيران

وقبل4 سنوات من ذلك التاريخ، تحطمت طائرة ركاب صغيرة خلال رحلة داخلية في نيبال، قبل دقائق من الهبوط. وكان الطيار حينها هو الزوج ديباك، وفق ما ذكر مسؤول في شركة "ييتي" لوكالة "رويترز".

وللمفارقة أن الزوجان لقيا مصرعهما بينما كانا على متن طائرات تعود إلى نفس شركة الطيران "ييتي".

ورغم الحادث المأساوي الذي فقدت فيه زوجها، إلا أن الزوجة قررت تعلم الطيران ودفع رسوم الدروس من التعويضات التي حصلت عليها إثر وفاة زوجها.

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