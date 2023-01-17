"كانت قريبة جدا".. قناة إسرائيلية تكشف تفاصيل اتصالات مع "حماس" لتبادل أسرى

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كشفت قناة 12 الإسرائيلية تفاصيل اتصالات قالت إنها جرت قبل الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة في شهر نوفمبر، مع حركة "حماس" في محاولة للتوصل لصفقة لتبادل الأسرى.

وأشارت إلى أن هذا الحراك بدأ مع دخول يائير لابيد إلى رئاسة الوزارء، والذي أبدى مرونة أكبر من نفتالي بينيت للتوصل لحل وسط مع حماس في هذا الملف.

ونقلت القناة عن "مصدر سياسي كبير مطلع على التفاصيل"، أن الصفقة كانت قريبة جدا من المواقف الإسرائيلية، وأن الجمهور كان سيقبل بها لأنها أقل بكثير من المطالب التي كانت تطالب بها حماس من قبل.

ووفقًا للمصدر، فإن الصفقة كانت ستتم على أساس إنساني، "بعد أن فهمت حماس أنه لن يتم إطلاق سراح أسرى من المشاركين في قتل إسرائيليين". حسب تعبيره.

وبين أن الصفقة كانت ستتم بالإفراج عن النساء والمرضى من كبار السن وحتى من أصحاب الأحكام الطويلة، ممن يعانون من أمراض خطيرة تهدد حياتهم.

وحسب القناة، فإن إسرائيل قرأت نشر الفيديو للأسير أفراهام منغستوا، على أنها رسالة من الحركة بأنها تريد مواصلة المحادثات من النقطة التي توقف عندها المفاوضات الأخيرة.