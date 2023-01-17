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تونس.. صدور أمر دعوة الناخبين للدورة الثانية من الانتخابات التشريعية

17
JANUARY
2023
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صدر يوم الاثنين 16 يناير 2023 بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر رئاسي بدعوة الناخبين للاقتراع للدورة الثانية في انتخابات مجلس نواب الشعب.
 
وحدد الاقتراع يوم 29 يناير الجاري، من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة صباحا.
 
كما أشار المرسوم الرئاسي إلى إمكانية اعتماد هيئة الانتخابات تواقيت استثنائية ببعض مراكز الاقتراع.
 
وفي 19 ديسمبر 2022، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس عن نسبة الإقبال الرسمية والنهائية على التصويت في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد أمس الأول.
 
وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر خلال مؤتمر صحفي حيمها، إن مليونا و25 ألف ناخب أدلوا بأصواتهم في الدورة الاولى للانتخابات البرلمانية، أي بنسبة 11.22%.
 
وأكد أن 34% من الناخبين نساء، و66% من الرجال، مضيفا أن أغلب المقبلين على مراكز الاقتراع كانوا من الكهول والمسنين.  
 
ووفق الهيئة المستقلة للانتخابات يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 9 ملايين و200 ألف ناخب لاختيار 161 نائبا.
 
وتنافس على مقاعد البرلمان 1058 مرشحا، بينهم 120 امرأة فقط.
 
وجرت العملية الانتخابية وسط مراقبة أمنية مشددة لتأمين مراكز التصويت.
 
والانتخابات التي جرت في 17 ديسمبر 2022، هي الأولى التي تشهدها البلاد منذ الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو 2021.
روسيا اليوم
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