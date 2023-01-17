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مصر.. الاستعداد للإفراج عن عدد كبير من المحبوسين بقرار من السيسي

17
JANUARY
2023
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أكدت لجنة العفو الرئاسي في مصر، أنه يجرى إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة للإفراج عن عدد 31 من المحبوسين احتياطيا.
 
وأكدت اللجنة استمرار عملها فى تجميع كافة الطلبات التى تصلها، والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية بفحص كافة الحالات، ووفقاً للمحددات الموضوعة مُسبقا، مشيرة إلى أن أعضاءها يتقدمون بخالص التحية لرئيس الجمهورية وللنائب العام، ولوزارة الداخلية، على جهودهم المُخلصة فى هذا الملف، وأنها تتطلع اللجنة إلى المزيد من الإفراجات خلال الفترة المُقبلة.
 
وكان كريم السقا عضو لجنة العفو الرئاسي، قال في تصريحات سابقة، إنه من المتوقع وجود قائمة إفراجات أخرى عن عدد من السجناء، خلال شهر يناير الجاري، وذلك بجانب العفو الشرطي المستمر خلال هذه الفترة.
 
وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أن هناك توجها واضحا من القيادة السياسية بانفراجة كبيرة في ملف حقوق الإنسان خلال العام الجديد، لافتًا إلى أننا يجب ألا ندع فرصة لجماعات الشر لاستغلال ملف حقوق الإنسان والترويج لأي أكاذيب.
 
وتابع السقا، أن اللجنة تفحص الطلبات المقدمة بصورة متوازنة، دون النظر لأي شخص أو مدى شهرته، وإنما تحدد لجنة العفو مدى استحقاق هذا الشخص للعفو.
روسيا اليوم
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