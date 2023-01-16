living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وشبان فلسطينيين في الضفة الغربية

16
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اندلعت اشتباكات مسلحة بين القوات الإسرائيلية وشبان فلسطينيين، في بلدة قباطية قضاء جنين، كما اندلعت مواجهات خلال اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيمي عسكر والدهيشة في الضفة الغربية.
 
اشتباكات بين القوات الإسرائيلية وشبان فلسطينيين في الضفة الغربيةإصابة فلسطينيين إثر رشق المستوطنين سياراتهم بالحجارة جنوب نابلس.. فيديو
واقتحمت القوات الإسرائيلية مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، وداهمت العديد من المنازل وأجرت بها تفتيشات وعاثت خرابا بمحتوياتها، وأخضعت قاطنيها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات.
 
وفي مخيم الدهيشة، أصيب فتى بجروح خطيرة جدا خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت المخيم لتنفيذ اعتقالات.
 
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب عن إصابة فتى (14 عاما) برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الجيش الإسرائيلي خلال العدوان على مخيم الدهيشة ببيت لحم، ووصفت الإصابة بالحرجة.
 
وخلال اقتحام بلدة قباطية قضاء جنين، أصيب شاب برصاصة معدنية مغلفة بالمطاط في رأسه، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته بالطفيفة.
 
وذكرت مصادر فلسطينية أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة قباطية وحاصرت منزلا في البلدة، وسط سماع أصوات دوي إطلاق نار باشتباك مسلح بين مسلحين فلسطينيين والجنود الإسرائيليين.
 
واقتحمت القوات الإسرائيلية مناطق مختلفة بالضفة، ونفذت عددا كبيرا من الاعتقالات. كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في بلدة حلحول، ومخيم العروب، بمحافظة الخليل.
 
وأغلقت القوات الإسرائيلية مداخل بلدتي بيت أمر وحلحول، قبل أن تعتقل 4 شبان خلال مداهمة وتفتيش محال تجارية في بيت أمر.
 
واندلعت مواجهات عنيفة مع القوات الإسرائيلية في بلدة سلوان بالقدس، تخللها إلقاء حجارة، فيما رشق الشبان المستوطنين في بلدة حوارة بنابلس بالحجارة، وحطموا مركبات تابعة للمستوطنين.
 
كما اندلعت مواجهات في منطقة حبلة بمحافظة قلقيلية، وقرب حاجز الجلمة بجنين، والذي شهد أيضا عملية إطلاق نار استهدفت القوات الإسرائيلية.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout