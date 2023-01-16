living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انطلاق اجتماع لجنة (5+5) لضبط المسار العسكري في ليبيا

16
JANUARY
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
انطلقت صباح، الأحد، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5) في مدينة سرت بعد توقف دام 8 أشهر، وسط آمال بأن تضع حدا لفوضى المليشيات التي عادت لاشتباكاتها المسلحة في غرب ليبيا.
 
ووفق خبراء ليبيين تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية"، فإن ضبط المسار العسكري للبلاد، وهو على رأس مهام اللجنة منذ تشكيلها، ينعقد عليه حل بقية ملفات الأزمة الليبية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا.
 
وحضر الاجتماع، المقرر أن يستمر يومين، جميع أعضاء اللجنة، ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باثيلي، وهو أول اجتماع يحضره للجنه منذ توليه منصبه.
 
وتناول الاجتماع بحسب ما نقلته مصادر لموقع "سكاي نيوز عربية":
 
تأكيد ما توصلت إليه اللقاءات السابقة بشأن حماية اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2020.
 
الاتفاق على بنود إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
 
تبادل المحتجزين.
 
ملف المراقبين الدوليين.
 
وتأكيدا على ذلك، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش الليبي، اللواء خالد المحجوب، إن أهم البنود كانت مناقشة استكمال بنود وقف إطلاق النار، وعمل المراقبين الدوليين والمحليين، وبحث ما جرى من خطوات توحيد المؤسسة العسكرية.
 
كذلك، يواصل المحجوب، تم مناقشة تأكيد مطالب اللجنة الخاصة بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، ودعم اتفاقية جنيف الموقعة بين الأطراف الليبية.
 
وسبق أن وضعت اللجنة العسكرية في أكتوبر 2021 خطة لإنهاء الوجود العسكري الأجنبي، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
 
غير أن أعضاء الجيش الليبي في اللجنة علقوا عملهم فيها أبريل 2022؛ احتجاجا على ما اعتبروه عرقلة الحكومة المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لأعمال اللجنة، وإهدار مسؤولين بالحكومة للمال العام، ورفض الدبيبة تسليم السلطة للحكومة المكلفة من البرلمان ويرأسها فتحي باشأغا.
 
ومنذ ذلك الحين، لم تجتمع بشكل منتظم، وعقدت لقاءات على استحياء لبحث أمور لا يمكن تأجيلها.
 
انفراجة جزئية
 
قال المحلل السياسي الليبي، إبراهيم الفيتوري، لموقع "سكاي نيوز عربية":
 
انعقاد اجتماع اللجنة بعد توقف طويل "انفراجة جزئية" في الأزمة التي تعانيها البلاد، خاصة وأن اللجنة هي "المسار الصحيح لتوحيد المؤسسة العسكرية، ويجب دعمها دوليا لضمان دورها في دعم وقف إطلاق النار، وتفكيك المليشيات، وإخراج المرتزقة".
 
وأوضح أن الأمور العسكرية في ليبيا تعقدت خلال فترة توقف اجتماع اللجنة "فهي نقطة تلاقي وتفاهم بين الأطراف العسكرية".
 
ويتفاءل الفيتوري بأن يمهد الاجتماع الجديد لمزيد من الاجتماعات والقرارات المتعلقة بالوضع العسكري، خاصة أن هناك توجها دوليا لإنهاء وجود المرتزقة بكافة أشكالها.
 
في تقدير أستاذ العلوم السياسية في جامعة بنغازي، الدكتور عثمان البدير، فإن:
 
المسار العسكري "هو الطريق الأهم لحل الأزمة الليبية".
ويرجع البدير ذلك، إلى أن أزمة بلاده هي أزمة أمنية من البداية، وإخراج الحل الأمني من دائرة الحلول يعقد الوضع، في إشارة إلى استمرار المليشيات المسلحة وانقسام المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية بين شرق وغرب ليبيا.
اللجنة العسكرية المشتركة
 
لجنة (5+5) تشكلت بموجب اتفاق في مؤتمر برلين حول ليبيا عام 2020، من 5 أعضاء عسكريين من المنطقة الغربية، و5 عسكريين من الجيش الوطني الليبي في المنطقة الشرقية؛ لبحث توحيد المؤسسة العسكرية التي انقسمت عام 2014، وإعادة الأمن.
 
طوال هذه المدة، نجحت اللجنة في حلحلة عدة ملفات، منها فتح الطريق الساحلي الذي تغلقه المليشيات، والحفاظ على تماسك اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 2020.
 
اللجنة وضعت خطة لترحيل المرتزقة والمقاتلين الأجانب، إلا أن الصراعات بين الأطراف السياسية حول هذا الأمر عطَّلت تنفيذها.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout