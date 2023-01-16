الشرطة المغربية توقف 18 مشجعا بسبب أحداث شغب

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أوقفت الشرطة المغربية 18 مشجعا لكرة القدم، بينهم قاصران، يشتبه ضلوعهم في أحداث شغب خلال مباراة للبطولة المحلية بين فريقي الجيش الملكي وأولمبيك خريبكة، في حادث جديد من حوادث الشغب التي تتخلل مباريات البطولة خلال الأشهر الأخيرة.

وقالت الشرطة في بيان إن المشتبه بهم أوقفوا "على خلفية بعض المناوشات" أثناء المباراة، التي أجريت السبت في ملعب الفوسفات بخريبكة (شرق الدار البيضاء)، و"التي تطورت إلى تراشق بالحجارة تسببت في إصابة 12 عنصرا من قوات حفظ النظام بجروح وكدمات".

وأشارت إلى إجراء بحث قضائي "للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر". فيما لم يعلن عن أية خسائر مادية أو إصابات في صفوف المشجعين.

شغب الجماهير.. يجرّد كرة القدم من أهدافها

وانتهت المباراة بهزيمة الفريق المضيف (0-2)، أمام الجيش الملكي الذي يتصدر الدوري بعد 12 جولة.

خلال الأشهر الماضية أعلنت الشرطة المغربية عن عدة توقيفات في حوادث متفرقة لمشجعين يشتبه تورطهم أعمال شغب.

بينما أعلن الاتحاد المغربي في آخر بياناته حول الموضوع الثلاثاء عقوبات، تراوحت بين إجراء مباريات بدون جمهور أو المنع من تنقل المشجعين خارج الميدان وغرامات مالية، في حق عدة أندية. وذلك بسبب أعمال شغب أو استعمال شهب اصطناعية في المدرجات.

أعمال شغب سابقة

شهد الموسم الماضي أعمال شغب متفرقة كانت أعنفها في العاصمة الرباط منتصف مارس، عقب مباراة الجيش الملكي والمغرب الفاسي ضمن منافسات الكأس المحلية (كأس العرش). وأسفرت عن توقيف 160 مشجعا أحيل 70 منهم على المحكمة.

قتل مشجعان في العام 2016 بسبب أعمال عنف، قررت السلطات على إثرها حلّ مجموعات من "ألتراس" (مجموعات المشجعين) وحظّرت أيّ شعارات أو لافتات خاصّة في الملاعب، قبل أن تسمح بعودتها في 2018.